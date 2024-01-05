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Сегодня, 17:46

Мбаппе намерен определиться с будущим до матчей против «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе планирует принять решение о своем будущем до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реал Сосьедад», сообщает L'Equipe.

Парижане сыграют против испанской команды 14 февраля и 5 марта. Как отмечает источник, футболист хочет в спокойной обстановке подготовиться к чемпионату Европы-2024, Олимпийским играм в Париже и концовке сезона.

Помимо этого, L'Equipe утверждает, что «ПСЖ» сохраняет оптимизм в отношении продления соглашения с 25-летним Мбаппе и планирует провести несколько встреч с его представителями. Однако в клубе разрабатывают запасной план на случай ухода форварда.

В Мбаппе также заинтересован «Реал». По информации MadeinFoot, клуб может отказаться от варианта с трансфером нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна ради подписания Мбаппе. При этом ранее сообщалось, что в команде из Мадрида ждут, чтобы игрок «ПСЖ» определился со своим будущим до 15 января.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Psg-real-madrid-l-avenir-de-kylian-mbappe-pourrait-etre-connu-assez-vite/1440244
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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