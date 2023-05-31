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Франция

Сегодня, 06:06

Месси нервничает из-за отсутствия предложения от «Барселоны» и не может определиться с будущим

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не может определится со своим будущим в следующем сезоне, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, форвард нервничает из-за того, что «Барселона» не сделала ему предложения. Футболист хотел решить вопрос со своим будущим еще на прошлой неделе.

Сообщается, что каталонцы договариваются с ним неофициально, в то время как формального предложения сделано не было.

Ранее сообщалось, что помимо каталонской команды в приобретении игрока также заинтересован «Аль-Хиляль», который готов предложить аргентинцу очень крупный контракт.

Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» истекает в следующем месяце.

Также есть информация, что парижане хотят сохранить игрока и готовы предложить ему новое соглашение с зарплатой в 100 миллионов евро.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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