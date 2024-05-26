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Отце Кузяева: «Далер смог зарекомендовать себя во Франции»

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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, оценил первый сезон футболиста во Франции и высказался о будущем игрока.

«Я доволен сезоном Далера в Лиге 1. Команда выполнила задачу и сохранила прописку в чемпионате, это очень важно. Не было провалов в течение сезона. Далер смог сильно зарекомендовать и показать себя в очень сильном чемпионате. Думали ли об уходе? У него еще два года контракта в «Гавре». Зачем уходить? Мы всегда выполняем условия контракта. Даже не думали об уходе, нас все устраивает в «Гавре», — сказал Кузяев Metaratings.ru

31-летний Кузяев присоединился к «Гавру» летом 2023 года в качестве свободного агента. В минувшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. «Гавр» занял 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Источник: Metaratings.ru
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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