Головин сделал голевую передачу в матче с «Аяччо»

Сегодня, 19:37
Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче 19-го тура чемпионата Франции против «Аяччо».
В первом тайме он помог отличиться нападающему Виссаму Бен Йеддеру. После этого счет стал 4:1 в пользу «Монако».
Головин сделал пятую голевую передачу в нынешнем сезоне лиги 1. Также на счету россиянина 4 гола в 18 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования