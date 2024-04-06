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«ПСЖ» — «Клермон Фут»: смотреть трансляцию лиги Франции

«ПСЖ» и «Клермон Фут» сыграют в матче лиги 1 6 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«ПСЖ» 6 апреля дома примет «Клермон Фут» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра в Париже на стадионе «Парк де Пренс» начнется в 22.00 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию матча «ПСЖ» — «Клермон Фут» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим список ссылок на прямые эфире игры 28-го тура лиги 1 — первая, вторая и третья. В матч-центре «СЭ» следите за ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» и «Клермон Фут».

«ПСЖ» тренера Луиса Энрике лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 62 набранными очками после 27 матчей. «Клермон Фут» — 18-й с 20 баллами после 27 игр.

В текущем сезоне форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе провел в общей сложности 39 матчей за парижан во всех турнирах, забил 39 голов и сделал восемь результативных передач.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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