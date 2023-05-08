«Шедевр нашего русского художника». Что пишут во Франции про игру Головина

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Анже» (2:1).

Остается только восхищаться

«Монако» дышит», — такой заголовок был на главной странице сайта L'Equipe после важнейшей победы монегасков. В обзоре игры отмечено, что этот результат в комплекте с субботними поражениями «Лилля» и «Ренна» укрепляет позиции команды из княжества на четвертом месте.

«Даже если он исчез перед своим уходом в конце матча, Александр Головин ранее отметился не только своим шедевром на 45-й минуте. Его дриблинг и его передачи уже давно сделали его хранителем игры команды. А когда такая жемчужина сверкает, остается только восхищаться», — пишет самое авторитетное спортивное СМИ Франции, назвав нашего легионера лучшим игроком матча.

По версии портала Maxifoot Головин тоже лучший. Его игра оценена на 7,5 балла и получила следующий комментарий: «Атакующий полузащитник был на голову выше всех на поле. Россиянин убрал из своего бока неприятную занозу, открыв счет перед самым перерывом. То, что он забил, было неслучайным, поскольку до этого он принимал участие как в созидательных действиях, так и в разрушении чужих атак».

Homme do Match не стал отклоняться от общей линии, поставив Головину семерку. «Конечно, когда он играет на таком уровне, его команде намного легче. Он технический лидер с его острым чувством игры. Ему не хватило лишь немного большей точности от своих партнеров, чтобы получить хорошие шансы, которые он создавал. Автор великолепного гола в то время, когда «Монако» нуждался в нем больше всего», — объясняет Homme do Match свой выбор лучшего игрока матча на стадионе имени Раймона Копа.

Monaco Tribune в своем материале приводит цитату Филиппа Клемана, который отметил единство команды на поле. Тренер как раз хотел, чтобы ответ на неудачу был коллективным. А все лавры, естественно, достались Головину. «Головин, организовавший в этом сезоне 15 голов в лиге 1 (8 голов, 7 передач), взял ситуацию в свои руки, заставив говорить о своей технике, и был вездесущ в монегасских атаках. С Головиным такого уровня «Монако» может спокойно провести последние четыре игры».

Александр Македонский

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops ожидаемо включил Головина в число героев игры наряду с ассистировавшим ему Вандерсоном. «Понятно, кто топ этого матча. Благодаря своему видению игры, качеству паса и голевому удару россиянин показал путь своим товарищам по команде. Кроме того, он очень часто делал правильный выбор и отдавал мяч, когда того требовала игра. Александр Македонский», — нашла для россиянина новую историческую параллель администрация портала.

«Очень хороший матч Головина», — поддержал выбор сайта Mab-92.

«Отличные игроки делают разницу. Голо — идеальная «десятка». Лучший в «Монако», — написал Joueures25.

«Великий Головин! В лучшее время», — отметил важность и своевременность гола Александра Dadochap.

«Какой у Головина гол! А некоторые футбольные гении здесь уверены, что проблема «Монако» в нем», — иронизировал над критиками нашего легионера phi.83.

«Головин действительно всегда царствует против более слабых команд, где сияет весь его класс. Но в матчах с большими или высокими ставками мы видим это гораздо реже. Когда он пройдет этот курс, будет намного интереснее!» — наметил ориентир для россиянина Oumaruo.

«Хороший первый тайм — с движением и игрой — завершился шедевром нашего русского художника Голо», — добавил The Brain.

«Смотря со стадиона: очень хороший «Монако» в первом тайме и вялый во втором. Солидный Нюбель, технически превосходный Головин и настоящий лидер и капитан Дисаси», — отметил лучших ArnoLetourneux.

«Лучший матч Минамино и мастер-класс Головина», — назвал своих героев geremy02.

«Не славно, но берем очки. Этот гол Головина — чудо», — пишет FMimolette.