Энрике в «ПСЖ» — ошибка. И дело не в разгроме от «Ньюкасла» в Лиге чемпионов

Революция обернется провалом.

«Ньюкасл» — пожалуй, главный герой второго тура Лиги чемпионов. Английский клуб одержал первую победу в турнире спустя 20 лет, обыграв «ПСЖ» со счетом 4:1. Парижане не пропускали столько в турнире со времен «барселонской ремонтады» в 2017-м. К слову, тренером каталонцев тогда как раз был Луис Энрике, который сейчас перестраивает французского гегемона.

Глобально никакой катастрофы не произошло: «ПСЖ» располагается на втором месте в квартете, а вероятность пролета мимо плей-офф близка к нулю. Даже в группе смерти с «Миланом» и «Боруссией». Но разгром от «Ньюкасла» — отличный момент, чтобы поговорить о работе Энрике в Париже и проблемах его проекта.

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Главным героем «ПСЖ» был и остается Килиан Мбаппе, как бы Энрике ни желал изменить иерархию. Инсайдеры сообщали, что Луис жаждет роль примы и беспрекословную поддержку. Однако на работу тренеров парижан уже давно смотрят сквозь призму игры Мбаппе. Даже если команда будет регулярно побеждать, но Килиан перестанет забивать пачками — к коучу будут вопросы. Пока что создается ощущение, что французскому феномену некомфортно в нынешней системе.

Луис Энрике и Килиан Мбаппе. Фото AFP

Энрике — абсолютный догматик в плане рисунка игры. Это строго барселонский стиль игры с 70% владения мячом, за который испанца начали стебать после провала его сборной на ЧМ-2022. Идея принесла успех в 2015 году, когда Энрике тренировал «Барселону», но тогда был соответствующий состав, больше половины из которого с ранних лет впитывала легендарная ДНК «Барселоны». Да и связка Месси — Суарес — Неймар за счет невообразимой синергии приносила результат даже в нескладывающихся матчах.

Трио МСН дополняло друг друга и прекрасно вписывались в рисунок игры, которая была заточена под их фантазию и талант. Что Месси, что Неймар обожали получать мяч в ноги, опускаться за ним вглубь поля, чтобы потом творить магию. Даже центрфорвард Суарес любил играть в оттяжке и набивал 10+ результативных передач за сезон.

Что мы имеем в «ПСЖ»? На игру с «Ньюкаслом» тренер выпустил в атаку Мбаппе, Дембеле, Рамуша и Коло-Муани. Игроков, которые всю карьеру привыкли доминировать на свободном пространстве, тормоша соперника скоростными забегами за спину. Не забудем и про скоростных фулбеков Хакими и Мендеша, которые тоже заточены скорее под вертикальные рывки, чем игру в мелкий пас. Кажется, ставить тики-таку с такими исполнителями — идея не из самых удачных.

Моуринью благодарил бы небеса за такой набор игроков и, возможно, поставил самую смертоносную контратаку в истории футбола, переплюнув собственный «Реал». Да что там Жозе, так поступило бы 95% тренеров. Ведь Месси ушел — и теперь не нужно ломать голову над тем, как компенсировать его оборонительную пассивность, а сосредоточиться на атакующем рисунке.

Но Энрике так не считает. Судя по его поведению и ответам в прессе, он видит в себе недопонятого гения. Луис уже успел «прожарить» Доннарумму после забитого «ПСЖ» гола после того, как тот выбил мяч верхом вперед, а не отыгрался с защитником. А вместо объяснения своих решений испанец ведет себя в духе праймового Овчинникова, заменяя в условном спиче «капитана команды» на «тренера».

Даже философ Хави обратился к трезвому взгляду и подстроил «Барселону» под умения Дембеле, за что ловил косые взгляды от футбольных эстетов. Ведь как «Барселона» может уповать на игру через навесы и постоянную ставку на изоляции под дриблера на фланге? Но этим ходом Хави не только спас концовку сезона «Барсе» в 2022 году, но и возродил Усмана, когда того уже считали отработанным материалом.

Мечта Энрике об идеальной формуле тики-таки видится еще более недостижимой после ухода Марко Верратти. Казалось, приход испанца забетонирует Марко в Париже, но тренер спокойно отпустил хавбека в Катар. Да, вот так спокойно расстался с одним из лучших реджист поколения и ведущего игрока «ПСЖ» по игре в пас. Даже с учетом средненькой формы Марко в последние сезоны. Теперь вместо него в опорной зоне играет Угарте — хороший опорник, но слабо подходящий стилю Энрике.

Фото AFP

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Приглашение испанского тренера встретили очередными заголовками о надвигающейся революции в «ПСЖ». Хотя для большинства это переросло в локальный мем, сравнимый со знаменитым круговоротом «Спартака». Журналисты и болельщики всерьез ожидали, что Энрике перестроит клуб — вон, даже тренировочный центр на 300 миллионов евро построили, будут воспитывать молодежь по конспектам Луиса.

Но «ПСЖ» за десять лет сменил несколько топовых тренеров. Отношения не складывались по разным причинам: из-за трансферов, стратегии развития, стиля. С чего вдруг все изменится с приходом догматика Энрике?

Последний и единственный внушающий успех Луиса — победа в ЛЧ-2014/15. Но то было восемь лет назад. С тех пор он выиграл один чемпионат Испании и... все. Некоторые захотят внести сюда полуфинал Евро — пусть. Однако Энрике-тренер даже в прайме не внушал уверенности уровня Зидана, а за восемь последних лет так и не доказал, что способен строить команды с нуля. Все-таки та «Барселона» держалась за счет величия МСН. Его качество, безусловно, помог раскрыть Луис, но базисом команды был все же чистый гений атакующего трио.

Так стоит ли доверять такому человеку перезапуск такого мощного бренда? На этот вопрос ответили сами руководители «ПСЖ». По информации журналистов, большая часть летних трансферов была согласована еще до прихода тренера и являлась инициативой спортивного директора Луиша Кампуша. Причем португалец выглядит человеком в себе, который работает в клубе благодаря хорошим отношениям с Мбаппе, хотя бытует мнение, что Нассеру Аль-Хелаифи не по душе многие решения Кампуша. Не забываем, что приглашение Кристофа Гальтье, которое многими признано провальным — инициатива именно Кампуша.

Очевидно, у португальца есть свое мнение, которое играет большой вес в клубной структуре. И никто не исключает конфликта интересов с Энрике, который может начаться с подачи Мбаппе. Давайте снова напомним, кто здесь главная фигура. Килиан может в любой момент психануть и раскритиковать стиль игры Луиса, запустив процесс его увольнения. Единственными удовлетворяющими его тренерами, которым «ПСЖ» может доверить перестройку, могут быть только Зидан или Гвардиола. Лишь они могут задавить Мбаппе статусом. Но Зидана уже несколько лет зовут в Париж, а он отказывается — слишком сильна связь с Марселем. А Пеп, кажется, завершит клубную тренерскую карьеру в Манчестере.