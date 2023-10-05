Хави объяснил, почему Ямаль ушел в туалет во время матча Лиги чемпионов с «Порту»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, почему вингер команды Ламин Ямаль ушел с поля в туалет во время матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Порту» (1:0).

«Ямаль предупредил нас о том, что ему плохо, у него болел живот. Мы заменили его, потому что он не мог продолжать», — приводит слова Хави сайт УЕФА.

16-летний Ямаль по ходу второго тайма с «Порту» ушел в туалет из-за проблем с животом. «Барса» около 10 минут играла в меньшинстве. Футболист в итоге так и не вернулся на поле, и вместо него вышел защитник Маркос Алонсо.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).