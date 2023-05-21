«Боруссия» в большинстве разгромила «Аугсбург» и за тур до конца вышла на первое место в бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Аугсбург» в матче 33-го тура чемпионата Германии — 3:0.

Победу гостям принес дубль Себастьяна Аллера. Оба мяча форвард забил во втором тайме. Итоговый счет в концовке установил Юлиан Брандт. С 38-й минуты дортмундцы играли в большинстве — красную карточку получил защитник «Аугсбурга» Феликс Удуокхай.

«Боруссия» набрала 70 очков и за тур до конца вышла на первое место в бундеслиге, опередив «Баварию» на два очка. «Аугсбург» с 34 баллами идет на 14-й строчке в турнирной таблице.