«Бавария» в первом матче под руководством Тухеля обыграла «Боруссию»

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 26-го тура чемпионата Германии — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».

Голами в первом тайме отметились голкипер дортмундского клуба Грегор Кобель, забивший в свои ворота, и игрок «Баварии» Томас Мюллер, оформивший дубль.

Во втором тайме за мюнхенцев забил Кингсли Коман, а за «Боруссию» Эмре Джан с пенальти и Доньелл Мален.

Это первая игра «Баварии» под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля. Команда набрала 55 очков и поднялась на первое место в бундеслиге.

«Боруссия» с 53 очками опустилась на вторую строчку.