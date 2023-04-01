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Германия

Сегодня, 21:23

«Бавария» в первом матче под руководством Тухеля обыграла «Боруссию»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Бавария» — «Боруссию» Д — 4:1.
Фото Global Look Press
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«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 26-го тура чемпионата Германии — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».

Голами в первом тайме отметились голкипер дортмундского клуба Грегор Кобель, забивший в свои ворота, и игрок «Баварии» Томас Мюллер, оформивший дубль.

Во втором тайме за мюнхенцев забил Кингсли Коман, а за «Боруссию» Эмре Джан с пенальти и Доньелл Мален.

Это первая игра «Баварии» под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля. Команда набрала 55 очков и поднялась на первое место в бундеслиге.

«Боруссия» с 53 очками опустилась на вторую строчку.

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
01 апр, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:2
Боруссия Д

Кингсли Коман
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Томас Тухель
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