Пальинья — о переходе в «Баварию»: «Это сбывшаяся мечта, очень горжусь этим»

Полузащитник Жоау Пальинья прокомментировал свой переход в «Баварию».

28-летний хавбек подписал контракт с мюнхенским клубом до лета 2028 года.

«Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Играть за один из лучших клубов Европы — это сбывшаяся мечта, и я очень горжусь этим.

С нетерпением жду атмосферы и болельщиков на «Альянц Арене». Хочу праздновать успех с «Баварией» и выигрывать титулы — ради этого я выложусь на полную», — приводит слова португальца официальный сайт «Баварии».

Ранее в карьере Пальинья защищал цвета «Спортинга», «Белененсеса», «Браги» и «Фулхэма».

«Бавария» по итогам минувшего сезона заняла третье место в таблице чемпионата Германии. С 1 июля нынешнего года главным тренером мюнхенцев стал бельгиец Венсан Компани.