«Байер» Хаби Алонсо — один из самых интересных европейских проектов. Великий игрок превращается в очень крутого тренера

Возможно, даже бросят вызов «Баварии».

Предопределенность быть тренером

Принято считать, что из хороших центральных полузащитников получаются хорошие тренеры. Ну и что в принципе представители этого амплуа становятся коучами чаще, чем, скажем, вратари.

«Обычно центральные полузащитники лучше всего видят то, что происходит на поле. Когда ты нападающий, ты думаешь о голах, когда ты вратарь — о том, чтобы не пропустить. А вот быть центральным полузащитником — это, на мой взгляд, прекрасный урок и опыт», — говорил в 2019 году Пеп Гвардиола.

Швейцарский исследовательский центр CIES в 2022 году выпустил обширное исследование, проанализировав 1866 команд из 126 лиг в 89 странах мира. Согласно этим данным, 42,4% всех тренеров в прошлом были полузащитниками (34,5% - защитниками, 19,6% - нападающими и только 3,5% вратарями). Конечно, тут нужно принимать во внимание количественный фактор — полузащитников и защитников в принципе гораздо больше, чем голкиперов, поэтому логично, что и тренеров из них получается больше. Но показательно, что, согласно этому же исследованию, вратари составляют 9,2% от общего числа игроков, а хавбеки — 38,1% (защитники — 30,3%, нападающие — 22,4%). То есть видно, что полузащитники еще и гораздо охотнее идут в тренеры.

Есть цифры, а есть конкретные примеры. Гвардиола, Хави, Микель Артета, Луис Энрике, Карло Анчелотти — все они бывшие полузащитники, пусть последний играл не в центре, а на фланге. Роберто Де Дзерби, чей «Брайтон» так восхищает на старте сезона в АПЛ (обязательно посмотрите первые два мяча в ворота «МЮ» в последнем туре, это чистое наслаждение — полторы-две минуты владения и несколько десятков передач перед каждым голом), был умной «десяткой», пусть и провел большую часть карьеры в сериях В и С.

Конечно, на каждого из них есть свой Андреа Пирло, Фрэнк Лэмпард или Дмитрий Аленичев (по состоянию на сейчас, крест ни на чьей тренерской карьере мы не ставим). Но, если следовать этой логике, нет ничего удивительного во взлете Хаби Алонсо, чей «Байер» вызывает столько комплиментарных отзывов.

Хосеп Гвардиола и Хаби Алонсо. Фото Global Look Press

Прогноз от Гвардиолы

Испанец был одним из умнейших полузащитников своего поколения. По мнению британского журналиста и писателя Джонатана Уилсона, которое он высказал в своей колонке в The Guardian в 2013 году, Алонсо и Пирло — два игрока, которые совершили тактическую революцию, трансформировав роль опорного полузащитника. Стивен Джеррард называл Хаби лучшим партнером из тех, с кем он играл.

«Он — один из лучших полузащитников, которых я видел за свою жизнь», — так об Алонсо отозвался Гвардиола, когда тот в 2017 году завершил карьеру игрока.

Тогда же Пеп сделал прогноз, что из Алонсо получится хороший тренер:

«Очень скоро он вернется в футбол как тренер. И, готов поспорить, он будет очень хорош. Хаби отлично понимал футбол, и у него было любопытство к пониманию игры. Он знал, что нужно сделать в течение недели, чтобы победить в следующем матче. Алонсо был вовлечен в то, что мы делаем и зачем мы это делаем. Для меня как для тренера всегда было наслаждением работать с такими игроками, как он, Хавьер Маскерано, Серхио Бускетс или Давид Сильва».

Пока Алонсо оправдывает ожидания и прогнозы Гвардиолы, с которым они два сезона вместе работали в «Баварии». Он принял «Байер» в октябре прошлого года, когда команда шла на предпоследнем месте в бундеслиге, и в итоге поднял Леверкузен на 6-е место в таблице, попутно добравшись до полуфинала Лиги Европы. В активе испанца серия из семи побед подряд (первая для тренера «Байера» за последние 20 лет, со времен Клауса Топмеллера в 2002-м) и выигрыши у трех команд, которые финишировали в топ-4, — «Баварии» (2:1), «Лейпцига» (2:0) и «Униона» (5:0).

Старт нового сезона получился не менее впечатляющим: после четырех туров «Байер» делит первое место с «Баварией» (по 10 очков). В минувшие выходные лидеры играли в Мюнхене. Леверкузен спасся в самой концовке благодаря пенальти (2:2), но главным было то, что гости играли совершенно без страха и не отступали от собственного стиля.

Фото Global Look Press

Так каковы тренерские принципы Алонсо?

Их вроде бы легко представить, смотря на его бэкграунд. Великая сборная Испании рубежа 2000-2010-х, комплименты от Гвардиолы... Но, если говорить о влиянии, то Хаби Алонсо поиграл не только у Пепа, но и у праймовых Рафы Бенитеса и Жозе Моуринью, а также у Карло Анчелотти.

«Я учился у каждого тренера. Старался понять, почему они принимают те или иные решения, пытаясь сформировать свое тренерское мышление. Но позднее, взяв понемногу от каждого, вам нужно построить собственные идентичность и стиль, а не только слепо копировать. Нужно быть аутентичным», — говорил Алонсо, уже возглавив «Байер».

Хотя, конечно, он признавал влияние Гвардиолы — главного визионера современного футбола. Алонсо рассказывал, что желание поработать с Пепом было одной из главных причин его перехода из «Реала» в «Баварию» в 2014 году.

«Мне было страшно любопытно узнать его секреты. У Гвардиолы есть какой-то неиссякаемый энтузиазм. Футбольный сезон длинный, но даже в его конце Пеп никогда не выглядел уставшим. Он был всегда бодр и заряжен. Это передавалось игрокам, и, может, благодаря этому мы пробегали лишние несколько метров, когда это было больше всего нужно», — рассказывал Алонсо в интервью The Athletic.

Видение футбола по Алонсо хорошо описал спортивный директор «Реал Сосьедад» Роберто Олабе, хорошо знакомый с его методами — Хаби три года возглавлял вторую команду басков.

«Он все еще полузащитник. И мне кажется, что полузащитники хотят контролировать игру. Если они этого не могут, то они страдают. Хаби хочет, чтобы его команда владела мячом, была сбалансированной, контролировала пространство через владение. Он хочет строить игру через полузащиту, и ему нужны правильные футболисты для этого», — говорил Олабе в интервью Goal.

Базовая схема Алонсо в «Байере» — 3-4-3 с одним отходящим глубоко назад центральным полузащитником и фланговыми игроками, которые обеспечивают максимальную ширину, тогда как крайние форварды смещаются в центр и помогают с контролем мяча в середине. В идеале один из центральных полузащитников, крайний центральный защитник, вингбек и крайний форвард должны образовывать широкие ромбы и затем проникающими передачами вскрывать защиту соперника.

Одно любимых тренировочных упражнений Хаби Алонсо — «рондо», в русскоязычном футбольном мире известное как «квадрат». На летнем сборе «Байера» в Австрии он, например, предлагал такой вариант: участвуют все игроки, то есть 20-25 человек, на площади чуть больше штрафной, разрешено максимум три касания. Все в максимально интенсивном режиме.

Хаби Алонсо с игроками «Байера». Фото Global Look Press

Поддержка и планирование

Но нынешнего взлета «Байера» и Алонсо не было бы без Симона Рольфеса — спортивного директора клуба из Леверкузена. Именно он поверил в 41-летнего испанца, вытащив того из Сан-Себастьяна. «Я просто знал, что он улучшит нашу команду», — говорил Рольфес о назначении Алонсо.

Функционер всегда подчеркивает, что «Байер» — клуб-донор. Этим летом он продал в «Астон Виллу» Муссу Диаби за 55 миллионов евро (когда-то был взят за 15).

«Если смотреть на ситуацию широко, то если мы хотим инвестировать в команду, должны продавать. Когда мы взяли Леона Бэйли в 2017 году, знали, что через пару лет он уйдет. Та же история с Диаби, но у нас есть Амин Адли, чтобы его заменить», — говорил Рольфес летом The Athletic.

При этом он понимает, что Алонсо нужна поддержка, и этим летом в Леверкузен приехало сразу несколько уже зрелых игроков — Гранит Джака, Йонас Хоффман и Алехандро Гримальдо, которые должны помочь «Байеру» не только на поле, но и в раздевалке. Эти закупки — в том числе под Лигу Европы, в которой «Байер» стартует в четверг матчем со шведским «Хеккеном». Еврокубки — лучшая возможность засветиться и для пересобранной команды, и для молодого тренера.

Но и сам Хаби Алонсо строит тренерскую карьеру очень вдумчиво. Начал с команды 13-летних в мадридском «Реале», потом были три года с молодежкой «Реал Сосьедад», затем принял предложение «Байера». Этим летом на испанца, по информации различных инсайдеров, выходил «Тоттенхэм», но он предпочел остаться в Леверкузене, продлив контракт с клубом до 2026 года.

«Хаби очень основательно и взвешенно принимает каждое решение. Если он принял приглашение из «Байера», то понял, что готов к новому шагу», — говорил о нем Олабе.

Алонсо знал, что едет в знакомый ему чемпионат и в страну, язык которой он знает (перейдя в «Баварию», он уже через четыре месяца давал интервью по-немецки, и это помимо испанского и английского). «Время, проведенное в Мюнхене, сильно повлияло на меня. И я знал, что бундеслига — хороший шаг в моей тренерской карьере», — говорил он в интервью официальному сайту лиги.

Понятно, что Алонсо в «Байере» не навсегда, но в «Реале» или каком-то из английских топ-клубов он окажется только тогда, когда сам решит, что готов к этому.