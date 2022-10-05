Аллегри прокомментировал решение Игуаина завершить карьеру

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал решение Гонсало Игуаина завершить карьеру и пожелал ему удачи.
«Годы работы с Игуаином были удивительными. Обидно, что футболисты уходят на пенсию. Мне было приятно с ним работать. Желаю ему всего наилучшего во второй жизни. Футболист живет дважды», — рассказал тренер на пресс-конференции.
Игуаин провел под руководством Аллегри 105 матчей, забив 55 голов и сделав 8 ассистов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования