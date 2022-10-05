Аллегри прокомментировал решение Игуаина завершить карьеру

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал решение Гонсало Игуаина завершить карьеру и пожелал ему удачи.

«Годы работы с Игуаином были удивительными. Обидно, что футболисты уходят на пенсию. Мне было приятно с ним работать. Желаю ему всего наилучшего во второй жизни. Футболист живет дважды», — рассказал тренер на пресс-конференции.

Игуаин провел под руководством Аллегри 105 матчей, забив 55 голов и сделав 8 ассистов.