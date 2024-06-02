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Сегодня, 20:51

«Фиорентина» на выезде победила «Аталанту», Миранчук вышел на замену

«Фиорентина» на выезде победила «Аталанту» (3:2).
Фото Reuters
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«Фиорентина» на выезде обыграла «Аталанту» в перенесенном матче 29-го тура итальянской серии А со счетом 3:2.

У гостей сделал дубль Андреа Белотти, еще один мяч забил Николас Гонсалес. У хозяев отличились Адемола Лукман и Джорджио Скалвини.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 57-й минуте, не отметившись результативными действиями.

В итоговой турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» заняла четвертое место с 69 очками. «Фиорентина» финишировала на восьмой строчке (60).

Италия. Серия А. 29-й тур
02 июн, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:3
Фиорентина
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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