Анри раскритиковал Федерацию футбола Италии после дисквалификации Лукаку

Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал решение дисквалифицировать форварда «Интера» Ромелу Лукаку после матча с «Ювентусом» (1:1) в первом полуфинале Кубка Италии.

«То, что Лукаку подвергся расистским оскорблениям и был дисквалифицирован, противоречит здравому смыслу. Как может быть здравый смысл, когда парень услышал [оскорбления], сказал толпе замолчать и за это получил желтую карточку? И Итальянская футбольная федерация оставила карточку в силе? Вау.

Я не знаю, почему они сохранили желтую. Я страдал в Италии [от расистских оскорблений], я страдал от этого повсюду. Каждый раз, когда ты реагировал, тебя наказывали", — сказал Анри в эфире CBS Sports.

Лукаку был удален по итогам матча с туринским клубом. Форвард получил вторую желтую карточку после потасовки, которая возникла из-за жеста бельгийца в адрес фанатов.