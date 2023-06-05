Беннасер: «Ибра, спасибо за все»

Защитник «Милана» Исмаэль Беннасер обратился к своему бывшему одноклубнику Златану Ибрагимовичу, который принял решение о завершении карьеры.

«Спасибо за все, Златан. Тебя будет не хватать «Милану», тебя будет не хватать футболу», — написал Беннасер в соцсетях.

41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

Форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

За карьеру он пять раз становился чемпионом Италии (два раза — с «Миланом» и три раза с «Интером»), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз — чемпионом Испании. Также футболист выигрывал Лигу Европы, Кубок Нидерландов, Суперкубки Нидерландов, Италии, Испании и Франции, Кубок английской лиги и Кубок французской лиги.