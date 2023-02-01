Трабукки: «Миранчук, Риччи и Лукич — самые большие звезды «Торино»

Итальянский агент Марко Трабукки высказался о возможных вариантах продолжения карьеры российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

— Руководство «Торино», болельщики, пресса — все согласны, что Миранчук, Риччи и Лукич — это самые большие звезды команды, — приводит «РБ Спорт» слова Трабукки.

— «Аталанта» наверняка захочет отбить 14,5 миллиона евро за Миранчука. Потянет ли «Торино» такую сумму трансфера?

— Потянет. Думаю, что Миранчук заслужил такую инвестицию от «Торино».

— Есть ли в Италии еще желающие приобрести Миранчука?

— Если он продолжит играть так, как он сейчас играет за «Торино», летом будет очень много желающих.

— В том числе из топ-клубов?

— Не исключено.

27-летний футболист перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. На данный момент он выступает за «Торино» на правах годичной аренды с правом выкупа за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Миранчук забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 14 матчах серии А.