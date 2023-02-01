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Италия

Сегодня, 19:44

Трабукки: «Миранчук, Риччи и Лукич — самые большие звезды «Торино»

Алина Савинова
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Итальянский агент Марко Трабукки высказался о возможных вариантах продолжения карьеры российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

— Руководство «Торино», болельщики, пресса — все согласны, что Миранчук, Риччи и Лукич — это самые большие звезды команды, — приводит «РБ Спорт» слова Трабукки.

— «Аталанта» наверняка захочет отбить 14,5 миллиона евро за Миранчука. Потянет ли «Торино» такую сумму трансфера?
— Потянет. Думаю, что Миранчук заслужил такую инвестицию от «Торино».

— Есть ли в Италии еще желающие приобрести Миранчука?
— Если он продолжит играть так, как он сейчас играет за «Торино», летом будет очень много желающих.

 — В том числе из топ-клубов?
— Не исключено.

27-летний футболист перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. На данный момент он выступает за «Торино» на правах годичной аренды с правом выкупа за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Миранчук забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 14 матчах серии А.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/marko-trabukki-miranchuk-richchi-i-lukich-samy-e-bol-shie-zvezdy-torino/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Алексей Миранчук
ФК Торино
Марко Трабукки
1
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