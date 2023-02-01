Сегодня, 19:44
Итальянский агент Марко Трабукки высказался о возможных вариантах продолжения карьеры российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
— Руководство «Торино», болельщики, пресса — все согласны, что Миранчук, Риччи и Лукич — это самые большие звезды команды, — приводит «РБ Спорт» слова Трабукки.
— «Аталанта» наверняка захочет отбить 14,5 миллиона евро за Миранчука. Потянет ли «Торино» такую сумму трансфера?
— Потянет. Думаю, что Миранчук заслужил такую инвестицию от «Торино».
— Есть ли в Италии еще желающие приобрести Миранчука?
— Если он продолжит играть так, как он сейчас играет за «Торино», летом будет очень много желающих.
— В том числе из топ-клубов?
— Не исключено.
27-летний футболист перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. На данный момент он выступает за «Торино» на правах годичной аренды с правом выкупа за 12 миллионов евро.
В текущем сезоне Миранчук забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 14 матчах серии А.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования