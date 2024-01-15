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Италия

Сегодня, 19:09

«Милану» интересен Буонджорно — «Торино» просит за защитника 40 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Милан» заинтересован в трансфере защитника «Торино» Алессандро Буонджорно, сообщает Sky Sport.

По данным источника, «россонери» уже делали предложение о переходе 24-летнего итальянца, которое было отклонено. Отмечается, что туринцы хотят выручить за игрока 40 миллионов евро.

«Милан» пытается снизить сумму, включив в сделку нападающего Лоренцо Коломбо.

Буонджорно в этом сезоне провел за «Торино» 19 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока «быков» в 22 миллиона евро.

ФК Милан
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