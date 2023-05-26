УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на несколько лет

УЕФА рассматривает возможное отстранение «Ювентуса» от еврокубков на несколько лет, сообщила La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, УЕФА не устраевает, что клуб не предпринимает активных шагов по сворачиванию Суперлиги. Скорее всего, они ждут решения суда Евросоюза по делу о турнире.

Руководители «Ювентуса» не беспокоятся о том, что УЕФА негативно настроено по этому вопросу.

23 мая Федеральный апелляционный суд Италии лишил «Ювентус» 10 очков из-за финансовых махинаций. После 36 туров «Ювентус» с 59 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице.