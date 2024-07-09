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Сегодня, 19:40

В Генуе прокомментировали информацию о возможном приобретении Миранчука и Сперцяна

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Журналист генуэзского сайта buoncalcioatutti.it Алессио Семино прокомментировал «СЭ» информацию о возможной покупке «Дженоа» 28-летнего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и 24-летнего хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

— Да, в Генуе ходят такие разговоры, — заметил Семино. — Я лично был бы очень рад, если бы Миранчук перешел из «Аталанты» в «Дженоа». Мне очень нравится, как играет ваш футболист, но пока у клуба все-таки другие приоритеты, и в первую очередь — голкипер. Впрочем, трансферный рынок только начал работу. Посмотрим, что произойдет дальше.

— Сперцян? Я на сто процентов уверен, что «Дженоа» рассматривала его кандидатуру, — продолжает Семино. — А опровержения представителей команды — просто часть работы. Другое дело, что Сперцян стоит не так уж мало, и «Дженоа» пока никакого предложения «Краснодару» не делала.

Алексей Миранчук
Эдуард Сперцян
ФК Аталанта
ФК Дженоа
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