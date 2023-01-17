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Италия

Сегодня, 16:10

Защитник «Ромы» Смоллинг может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг может перейти в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство туринского клуба находится в поисках надежного центрального защитника и считает, что англичанин прекрасно подойдет на эту позицию. Сообщается, что «Ювентус» планирует приобрести игрока летом бесплатно.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что Смоллинг отказался продлевать соглашение с «Ромой» с понижением зарплаты.

В текущем сезоне 33-летний защитник провел за римский клуб 24 матча во всех турнирах и забил три гола. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 8 миллионов евро.

Крис Смоллинг
Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
серия А
0
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