Жиру забил 10 голов в своем 14-м сезоне подряд

Сегодня, 15:50
Нападающий «Милана» Оливье Жиру отметился голом в матче 19-го тура серии А против «Эмполи». Счет к 70-й минуте — 2:0 в пользу миланцев.
Таким образом, на счету 37-летнего форварда стало 10 голов во всех турнирах.
Французский футболист отметился 10+ голами в 14-м сезоне подряд. Он еще ни разу не завершал сезон с однозначным числом забитых мячей с момента дебюта в топ-5 европейских лиг в сезоне-2010/11.
В этом сезоне француз является лидером «Милана» по голам (10) и результативным передачам (6) во всех турнирах.