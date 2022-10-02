Лайшев назвал трусами поляков, не пустивших россиянина Сулейманова в страну

Руководитель центра «Самбо-70» и болельщик «Спартака» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, Польша не пустит на свою территорию полузащитника «Хапоэля» (Беэр-Шева) Магомеда-Шапи Сулейманова из-за российского гражданства.

«Поляки показывают свое трусливое лицо! Дешевая трусость. Больше по-другому не скажешь. Наши футболисты всегда были лучше поляков. Они нас боятся! И приплетают свою политику. Нужно бороться честно. Решить проблему можно, сделав свой чемпионат еще интереснее. Ни в коем случае не надо не пускать в ответ польских футболистов. Пусть чемпионат России будет Олимпийскими играми. Насколько могла бы быть интрига больше, если бы Шапи пустили!» — сказал Лайшев «СЭ».

Израильский клуб 3 октября отправится в Польшу на матч Лиги конференций с «Лехом». Игра состоится 6 октября.