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Сегодня, 19:45

Лайшев назвал трусами поляков, не пустивших россиянина Сулейманова в страну

Микеле Антонов
Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Руководитель центра «Самбо-70» и болельщик «Спартака» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, Польша не пустит на свою территорию полузащитника «Хапоэля» (Беэр-Шева) Магомеда-Шапи Сулейманова из-за российского гражданства.

«Поляки показывают свое трусливое лицо! Дешевая трусость. Больше по-другому не скажешь. Наши футболисты всегда были лучше поляков. Они нас боятся! И приплетают свою политику. Нужно бороться честно. Решить проблему можно, сделав свой чемпионат еще интереснее. Ни в коем случае не надо не пускать в ответ польских футболистов. Пусть чемпионат России будет Олимпийскими играми. Насколько могла бы быть интрига больше, если бы Шапи пустили!» — сказал Лайшев «СЭ».

Израильский клуб 3 октября отправится в Польшу на матч Лиги конференций с «Лехом». Игра состоится 6 октября.

Магомед-Шапи Сулейманов
Лига конференций
Ренат Лайшев
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