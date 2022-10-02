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Лига конференций

Сегодня, 16:37

Спиридонов резко отреагировал на запрет Польши пускать на свою территорию Сулейманова из-за российского гражданства

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, Польша не пустит на свою территорию полузащитника «Хапоэля» (Беэр-Шева) Магомеда-Шапи Сулейманова из-за российского гражданства.

Израильский клуб 3 октября отправится в Польшу на матч Лиги конференций с «Лехом».

«Польша нас никогда не любила. Они будут делать все против нас. Не удивлен, что Сулейманова не впустят на территорию Польши», — сказал Спиридонов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Лех» — «Хапоэль» состоится 6 октября.

Магомед-Шапи Сулейманов
Лига конференций
Алексей Спиридонов
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Польша не пустит на свою территорию Шапи Сулейманова из-за российского гражданства

Представитель Сулейманова подтвердил, что у российского игрока возникли сложности со въездом в Польшу