Спиридонов резко отреагировал на запрет Польши пускать на свою территорию Сулейманова из-за российского гражданства

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, Польша не пустит на свою территорию полузащитника «Хапоэля» (Беэр-Шева) Магомеда-Шапи Сулейманова из-за российского гражданства.

Израильский клуб 3 октября отправится в Польшу на матч Лиги конференций с «Лехом».

«Польша нас никогда не любила. Они будут делать все против нас. Не удивлен, что Сулейманова не впустят на территорию Польши», — сказал Спиридонов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Лех» — «Хапоэль» состоится 6 октября.