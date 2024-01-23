Алдонин считает солидным состав участников Кубка легенд-2024

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о новом формате Кубка легенд и составе участников турнира.

«В этом году новый формат турнира — экспериментальный, но состав участников по заявке солидный получается. Для болельщиков очень интересно. Мне, кстати, очень интересно, кто из футболистов примет участие еще. С командами все понятно, а с легендами — нет. Какую команду можно было бы еще позвать? Пока рано об этом фантазировать. Надо, чтобы этот дебютный, клубный турнир прошел, и потом уже думать над увеличением участников. Тут же важно понимать, кто в форме, а кто нет», — цитирует Алдонина Legalbet.

Раньше в турнире принимали участие национальные команды. В этом году в Кубке легенд сыграют ветераны «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», а также «Зенита». Турнир состоится 10-11 февраля во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.