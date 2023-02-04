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«У своих ворот»

Сегодня, 13:11

Титов, Аленичев и Билялетдинов навестили тренера, который спас двоих детей в Екатеринбурге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывшие футболисты «Спартака» и сборной России Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов навестили футбольного тренера Кирилла Боровикова, который спас двоих детей в Екатеринбурге.

Боровиков работает с детской командой «Буревестник».

18 января в одном из районов Екатеринбурга произошла коммунальная авария, из-за которой улицу затопило кипятком. Двое детей остались посреди залитой дороги, они взобрались на колодец, чтобы спастись от горячей воды. Боровиков решил помочь детям, прошел по кипятку и перенес детей в безопасное место. Из-за этого тренер получил ожоги, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

Титов, Аленичев и Билялетдинов, которые проводят в Екатеринбурге фестиваль «Футбол в школе», навестили Боровикова после операции. Они подарили тренеру игровую футболку с автографами и пригласили на финал Кубка России, который состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: https://t.me/footballatschools/306

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
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П2

29%

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
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⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

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Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

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