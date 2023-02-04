Титов, Аленичев и Билялетдинов навестили тренера, который спас двоих детей в Екатеринбурге

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Бывшие футболисты «Спартака» и сборной России Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов навестили футбольного тренера Кирилла Боровикова, который спас двоих детей в Екатеринбурге.
Боровиков работает с детской командой «Буревестник».
18 января в одном из районов Екатеринбурга произошла коммунальная авария, из-за которой улицу затопило кипятком. Двое детей остались посреди залитой дороги, они взобрались на колодец, чтобы спастись от горячей воды. Боровиков решил помочь детям, прошел по кипятку и перенес детей в безопасное место. Из-за этого тренер получил ожоги, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.
Титов, Аленичев и Билялетдинов, которые проводят в Екатеринбурге фестиваль «Футбол в школе», навестили Боровикова после операции. Они подарили тренеру игровую футболку с автографами и пригласили на финал Кубка России, который состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».
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