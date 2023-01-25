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Сегодня, 21:27

Герман «Эль-Классико»: «Амкал» сыграет с молодежкой «Зенита» и с турецкой командой из Суперлиги"

Виталий Косик
Корреспондент
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Создатель клуба Медийной футбольной лиги (МФЛ) «Амкал» Герман «Эль-Классико» Попков объяснил, почему его команда не полетела на турнир в Казахстан.

«Амкал» летит в Турцию прямо сейчас. Там мы сыграем с молодежкой «Зенита» и Аршавиным, с Турецкой командой из Суперлиги и еще с некоторыми клубами. Нам это намного интереснее чем турнир в Казахстане. На турнире в Казахстане кроме 2DROTS и Broke Boys нет команд, которые хоть как-то интересны по контенту. А с ними мы играли недавно по 2-3 раза", — приводит слова Попкова Metaratings.ru.

«Амкал» существует с 2018 года и выступает в Медийной футбольной лиге. В 2022 году медийная команда приняла участие в Кубке России, где дошла до 1/64 финала турнира.

Источник: https://metaratings.ru/news/german-el-klassiko-amkal-sygraet-s-molodezhkoi-zenita-i-arshavinym-i-s-tureckoi-komandoi-iz-superligi-222674/
Футбол
ФК Амкал
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