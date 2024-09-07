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Скандалы

Сегодня, 22:45

Дзюба опять в центре скандала: пнул сзади форварда «Амкала», чем сорвал матч. Соперники отказались играть

Дзюба пнул игрока «Амкала» и сорвал финал Лиги уличного футбола
Артемий Кутейников
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Скриншот трансляции
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«Это красная! Дай красную!»

Артем Дзюба до сих пор не нашел новый клуб в профессиональном футболе, зато неплохо влился в медийный. Экс-форвард «Зенита» и «Спартака» сорвал финальную игру Т-Лиги между знаменитым медиаклубом «Амкал» и Mandalorian Team, за которую и выступал футболист.

Что произошло

«Амкал» и «Мандалорцы» встречались в финале первого сезона Т-Лиги уличного футбола. При счете 3:0 в пользу команды Дзюбы на поле разгорелся конфликт после стыка Расула Магомедова с Антоном Чужим. Магомедов, играющий за Mandalorian, попал по ноге противника, пытаясь накрыть его удар. Уже на газоне Чужой оскорбил соперника, что не понравилось не только ему, но и Дзюбе.

Что сделал Дзюба

Вокруг конфликтующих собрались участники обеих команд в попытке погасить скандал. Когда Чужой поднялся, то внезапно получил пинок от Дзюбы — вероятно, так Артем отреагировал на оскорбление в свой адрес.

Это не на шутку взбесило капитана «Амкала» Андрея Сибскану. «Это красная, реф. Это красная, дай красную!» — тут же взорвался Сибскана. Однако судья не увидел в действиях бывшего игрока сборной России ничего плохого и сперва не показал вообще никакую карточку. Кэп «Амкала» в ответ увел команду с поля.

Как отреагировал «Амкал»

Пауза затянулась. На газон вышел президент «Амкала» Герман «Эль Класико» Попков. Босс медиакоманды попытался уладить конфликт с помощью разговора с Дзюбой — вокруг них быстро выросли остальные игроки, а судья, наконец показал первую карточку. Досталось Сибскане. «За язык», — пояснил рефери, намекая на разговоры футболиста.

Для урегулирования конфликта Чужой предложил пнуть экс-нападающего сборной России в ответ. Артем сказал, что Чужой может ударить его одноклубника — Дмитрия Goody.

Чем все закончилось

Спустя несколько минут ожесточенных споров арбитр все-таки показал предупреждение Дзюбе. Хаос продолжался еще долго — игроки «Амкала» требовали удалить Артема, но в итоге игра продолжилась. Правда, медийный клуб в знак протеста отправил на поле дублирующий состав, который вообще не сопротивлялся. При счете 7:0 в пользу Mandalorian организаторы остановили происходящее.

«Неприятно, что не соблюдают регламент, — сказал Попков Telegram-каналу «Влажный футбол». — Это принципиально. Решили увести, так увести. Аргумент у судьи был: «Это Артем Дзюба, как я его удалю?» Я не могу, это уже вопрос принципиальности».

После матча лига выпустила официальное заявление, в котором объявила о присуждении «Амкалу» поражения. «В финальном матче произошла спорная ситуация между Чужим («Амкал») и Артемом Дзюбой («Мандалориан»). Судьей было принято решение об обоюдных желтых карточках. Команду «Амкал» данное решение не устроило, и она приняла решение покинуть поле, несмотря на то что и команда «Мандалорцев», и организаторы пытались найти компромиссное решение доиграть матч. Таким образом, команда «Амкал» получает техническое поражение в матче», — говорится в сообщении.

Артем Дзюба пнул соперника.
Фото Скриншот трансляции

Что говорят про конфликт

Во время конфликта у поля взяли интервью у Чужого, который покинул газон из-за повреждения. «Это просто вседозволенность какая-то. Дзюба, и что теперь. Реф боится удалить, а Кортава, который главный по судьям, смотрит на это со стороны и все. Мне желтую карточку за мат, им две красные карточки за удар по лицу и пинок, все очевидно», — поделился мнением Чужой.

Дзюба отреагировал на решение «Амкала» прямо на поле с микрофоном в руках. «Девочки, можете идти. Спасибо большое!» — высказался футболист.

Что дальше для Дзюбы и «Амкала»

36-летний Дзюба продолжает находиться в статусе свободного агента после окончания контракта с «Локомотивом». Его будущее в профессиональном футболе все еще туманно — есть вероятность, что он вскоре завершит карьеру.

«Амкал» принимает участие в текущем розыгрыше FONBET Кубка России и уже вышел в 1/32 финала Пути регионов. В 4-м раунде медиакоманде будет противостоять соперник из первой лиги — жеребьевка пройдет 8 сентября.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Амкал

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