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Сегодня, 11:12

Миранчук приступит к тренировкам с «Атлантой» на следующей неделе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Алексей Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук должен приступить к тренировкам с командой на следующей неделе.

«Мы по-прежнему в процессе оформления разрешения на работу для Алексея. Ожидаем, что он приступит к тренировкам с командой на следующей неделе», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы американской команды.

«Атланта» объявила о подписании контракта с Миранчуком 30 июля. Американский клуб заключил соглашение с 28-летним россиянином до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

«Атланта» проведет следующий матч 25 августа против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Источник: РИА Новости
Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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