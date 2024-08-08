Миранчук приступит к тренировкам с «Атлантой» на следующей неделе

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук должен приступить к тренировкам с командой на следующей неделе.

«Мы по-прежнему в процессе оформления разрешения на работу для Алексея. Ожидаем, что он приступит к тренировкам с командой на следующей неделе», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы американской команды.

«Атланта» объявила о подписании контракта с Миранчуком 30 июля. Американский клуб заключил соглашение с 28-летним россиянином до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

«Атланта» проведет следующий матч 25 августа против «Лос-Анджелес Гэлакси».