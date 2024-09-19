«Миранчук затмевает Месси». Пресса США — о суперголе российского игрока

Американская пресса в восторге.

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил дебютный мяч за новую команду в матче против «Интер Майами». Россиянин оформил красивый гол на 84-й минуте ударом из-за штрафной и сравнял счет — 2:2. Мяч Миранчука в итоге помог «Атланте» избежать поражения. Американская пресса оценила противостояние российского легионера против легендарного Лионеля Месси.

The Sporting News : «Претендент на гол сезона»

«Последние полчаса матча прошли в напряженной борьбе за мяч. Миранчук, пришедший в «Атланту» вместо Тьяго Альмады, улучил чудесный момент и отправил мяч в верхний угол с солидного расстояния. Он сравнял счет, сотворив сильного претендента на звание «Гол сезона».

MLS : «Месси мог только наблюдать»

«Мы привыкли к тому, что Лионель Месси забивает с левой ноги в верхний угол. Однако в среду вечером именно Миранчук подарил нам волшебный момент.

Легендарный аргентинец из «Интер Майами» мог только наблюдать за тем, как новый игрок «Атланты» сравнивает счет поздним голом и обеспечивает своей команде ничью 2:2 в домашней встрече.

Миранчук, летом подписавший контракт с «Атлантой», показал класс в самый нужный момент для своего нового клуба и спас ничью: она позволяет команде держаться в одном очке от девятого места Восточной конференции, которое дает право на участие в плей-офф».

Fox Sports : «В мире не так много вратарей смогут отразить этот удар»

«Атланта» дождалась потрясающего момента от российского игрока, который присоединился к клубу летом за 13 миллионов долларов. Это одна из крупнейших сумм, когда-либо выплаченных за новичка клуба МЛС. Это первый гол Миранчука в четырех матчах лиги.

«В мире не так много вратарей, которые смогут отразить этот удар, — сказал голкипер «Атланты» Брэд Гузан. — Это проблеск его мастерства и показатель того, что он может делать с мячом. Мы пытаемся подтолкнуть его делать это чаще».

Алексей Миранчук в матче «Атланта» — «Интер Майами». Фото Imagn Images

Atlanta United : «Алексей — фантастическая личность»

«Миранчук проявляет все больше фантазии и участия в атаке... и, конечно же, забивает свой первый гол в МЛС.

«Он очень хорошо адаптируется. Алексей — фантастическая личность, отличный игрок, и я думаю, что он очень поможет команде. Он помогает сделать людей вокруг себя лучше. Я счастлив, что он у нас есть. Я счастлив, что он на нашей стороне. Он смог забить себе гол сегодня, и, надеюсь, он будет продолжать и поможет внести еще больший вклад», — сказал Валентино об игроке.