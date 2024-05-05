Оформил «1+5», а «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Булл» Сандро Шварца.

«Интер Майами» и «Нью-Йорк Ред Булл» — просто классический пример двух различных подходов к комплектованию команд в рамках МЛС. Клуб из Флориды делает ставку на звездных ветеранов: Лео Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес, Жорди Альба, добавляя к ним крепких опытных ребят вроде 30-летнего центрального защитника Николаса Фрейре, который перед началом сезона перешел из мексиканского «Пумас».

Тогда как команда из Большого Яблока работает строго в рамках системы, выстроенной внутри футбольного конгломерата «Ред Булл». То есть много молодых ребят и ставка на максимально агрессивный прессинг-футбол. А поскольку «Нью-Йорк» — в нижней части этой футбольной пирамиды, то для него эти правила еще более актуальны. В его составе лишь восемь человек старше 25 лет, да и то двое из них — это вратари. Возглавляет же этот пионеротряд 32-летний швед Эмиль Форсберг, который хорошо известен в Европе по выступлениям за «Лейпциг» — флагманский клуб «Ред Булла». После девяти лет, проведенных в Восточной Германии, скандинав в январе перебрался в США, и, кстати, сразу же получил в Нью-Йорке капитанскую повязку.

В конце марта «Интер» и «НЙРБ» уже встречались в регулярном чемпионате МЛС и тогда все закончилось разгромом южан — 4:0. В том матче, правда, не играл залечивавший небольшое повреждение Лео Месси, да и вообще «цапли» недосчитались из-за травм двенадцати человек. Правда, справедливости ради, Бускетс, Альба, Суарес и один из лидеров «Интера» финн Роберт Тэйлор играли.

Та победа — пока самая яркая страница в американской карьере Сандро Шварца. Немецкий тренер, оставивший после себя хорошую память в «Динамо», после отъезда из России в мае 2022-го сначала работал в берлинской «Герте», но без особого успеха. Но там и клуб был невероятно проблемный. А зимой Шварц возглавил «Нью-Йорк», и, пожалуй, это можно считать хорошим поворотом в карьере: отличный город, интересная лига, а, главное, если дела пойдут хорошо, то можно вернуться в Европу — например, в «Зальцбург» или «Лейпциг», команды, регулярно играющие в Лиге чемпионов.

Пока Шварц справляется. «НЙРБ» идет третьим в Восточной конференции. Та победа над «Интером» запустила серию из шести матчей без поражений: две победы и четыре ничьих. Но, правда, и «цапли» с тех пор в рамках регулярного чемпионата МЛС не проигрывали — две ничьих, а затем три победы подряд, и, как результат, первое место на Востоке и во всей лиге.

А главные звезды при этом успевают вести и светскую жизнь. Так, на неделе бригаду из Месси, Суареса, Бускетса и Альбы водили на плей-офф НБА. «Майами Хит» это, правда, не особо помогло: лишившись из-за травмы своей главной звезды Джимми Батлера, прошлогодний финалист без шансов отлетел в серии с лучшей командой регулярки «Бостон Селтикс» — 1-4.

А вот на «Чейз Стэдиум» в этот раз никаких гостей-селебрити не было. Что, правда, объяснимо. Во-первых, в эти выходные в Майами помимо футбола проходит этап «Формулы-1», а, во-вторых, в субботу были знаменитые скачки — дерби Кентукки, одно из главных спортивных событий года в США, и весь бомонд перетек туда.

Но если бы кто-то из звезд шоу-бизнеса пришел на стадион, то увидел бы довольно предсказуемую картину: контроль мяча «Интером» и резкие атаки «НЙРБ». А как иначе, если «цапли» — третьи в лиге по проценту владения (57,3%) и среднему количеству передач за матч (471 пас). Да и гол гостей получился классическим для команд системы «Ред Булла» — быстрый отрыв и отличная работа в переходной фазе. Атаку, кстати, разогнал Форсберг, а завершил 27-летний бельгиец Данте Ванцейр.

«Майами» же, несмотря на весь контроль, был довольно предсказуем. Месси пробовал бить издали, но без особого успеха, Суарес растворился, а самый реальный шанс был у Джулина Гресселя, который не попал в ворота с линии вратарской, пробивая головой после розыгрыша стандарта. Суммарные 5:0 в пользу «Нью-Йорка» по итогам трех таймов выглядели даже в чем-то вполне логично.

Но... Это все же пока еще МЛС, а у «Майами» есть Месси. И он в этой лиге главный. До этого матча у аргентинца было «9+7» в семи (!) матчах в этом сезоне. После этой игры стало «10+12» в восьми. То есть в среднем больше 2,5 очка за матч — такое, наверное, выбивал только праймовый Уэйн Гретцки в середине 1980-х. Просто фантастика!

Для начала Месси ассистировал вышедшему на поле сразу после перерыва Матиасу Рохасу. 28-летний парагваец перешел в «Интер» только 23-го апреля из бразильского «Коринтианс» и проводил всего второй матч за «цапель». И наверняка он запомнит его на всю жизнь. Хотя тут помощь Месси была скорее номинальной — Рохас сам ушел от защитника, пробил издали и попал.

Вскоре Месси забил сам, затем отдал еще одну голевую Рохасу (и тут все было уже по-настоящему), а потом решил, что надо бы как-то помочь своему другу Суаресу. В итоге уругваец доигрался до хет-трика. Хотя, честно говоря, после третьего гола «Нью-Йорк» откровенно развалился, и дальнейшее больше напоминало дворовый футбол, а Месси и Суарес вообще не встречали никакого сопротивления.

Убедительный реванш за 0:4 взят, а в следующие выходные «Интер Майами» ждет выездной матч с «Монреалем».