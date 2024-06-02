У «Интер Майами» кошмар в обороне. Голов Месси, Суареса и Альбы хватило только на ничью

«Цапли» остались без победы во втором матче подряд.

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино темнил, не давая никаких гарантий участия Лионеля Месси в субботней игре с «Сент-Луисом». Все-таки пауза между двумя турами МЛС составила всего три дня, а уже в понедельник аргентинца ждут в расположении сборной, которая начинает подготовку к Кубку Америки-2024. Впрочем, ехать никуда дважды капитану не требуется — сбор чемпионов мира пройдет в Майами. А так как Лео, Суарес и Бускетс в прошлые выходные не летали в Ванкувер, то состав «цапель» оказался практически оптимальным. Нужно же было еще и реабилитироваться за домашний проигрыш не блещущей в этом сезоне «Атланте»!

Для этого снова пришлось проявлять характер, так как проблемы с балансом в игре никуда не делись, и даже по ходу недавней пятиматчевой победной серии «Интер» неизменно пропускал первым. Если говорить упрощенно, то команда из Флориды играет по той самой бразильской системе, согласно которой соперник забивает, сколько может, а «цапли» — сколько захотят. Только работает это не всегда, поэтому первый тайм против «Сент-Луиса» вполне мог пойти по максимально неблагоприятному сценарию.

И если попадание Дуркина в «девятку» можно было списать на несчастный случай и удачу соперника, то два следующих ярких эпизода гостей просто кричали о проблемах «цапель». Гол номер два — вообще цепочка ошибок. Начиная с потери в центре поля, и заканчивая ударом, который Каллендер запустил в ближний угол. А ведь демонстративно не праздновавший гол в ворота своей бывшей команды Вассилев чуть позже упустил даже более очевидный момент. Оторвался от защитника и не попал в створ.

Спасали же «Интер» комбинации из арсенала великой «Барселоны». Пас Месси на Жорди Альбу, обратная передачи и результативный удар — поиск с такими вводными предложит массу ярких роликов. А если бы не сумасшедший сейв голкипера «Сент-Луиса», связка аргентинца и испанца могла дать результат в двойном размере. В итоге — когда Лео прошел двух защитников и отпасовал Альбе — потребовался третий элемент в лице замкнувшего дальнюю штангу Суареса.

Закадычные друзья в топе снайперов лиги продолжили движение по синхронному графику, доведя лицевой счет до 12 голов. А Месси еще и установил новый рекорд МЛС и заработал 25 результативных баллов за двенадцать матчей. Прежнее достижение мексиканца Велы было перекрыто на четыре игры, однако на этом все словно застопорилось. Значительную часть второго тайма «Сент-Луис» выглядел лучше, и Каллендер с запасом реабилитировался за свой просчет.

И все же голкиперу пришлось капитулировать при подаче углового. Он никак не ожидал подвоха от срезавшего мяч в свои ворота Суареса. А в режиме спасателя в противоположных воротах работал бывший игрок сборной Швейцарии и дортмундской «Боруссии» Бюрки. В очередной раз он выручил, когда Месси вывел на ударную позицию Кремаски, а на 90-й минуте не дал забить Вейгандту. В общем, сделал все, чтобы заслужить удачу при промахах хозяев в концовке.

Пробить же Бюрки смог только Альба, которого вывел один на один прекрасный пас Кресселя. Но это всего лишь ничья, тогда как «цапли» явно рассчитывали на большее, чем одно очко в двух домашних играх при шести пропущенных мячах. Дальше им придется выправлять ситуацию без Месси, который после травмы набрал приличную форму перед защитой титула на Кубке Америки.