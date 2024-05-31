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Пережил страшное землетрясение в Турции и оформил дубль в ворота команды Месси. Интервью с игроком сборной Грузии, который едет на Евро

Лобжанидзе сделал дубль в ворота команды Месси: интервью игрока сборной Грузии
Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболист «Атланты» Саба Лобжанидзе
Саба Лобжанидзе.
Фото USA Today Sports
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Саба Лобжанидзе удивил США.

Вряд ли еще полтора года назад этот техничный невысокий полузащитник с нехарактерными для грузин крашеными белыми волосами мог мечтать о заголовках вроде «Лобжанидзе затмил Месси». Не знаю, что именно вчера было написано в грузинской прессе, но не сомневаюсь, что тональность была именно такой. И в этом не было ни капли преувеличения!

Еще в феврале 2023 года Саба Лобжанидзе играл в турецком клубе «Хатайспор». В том самом, город которого — Хатай — сотрясло страшное землетрясение, унесшее жизнь одноклубника Сабы Кристиана Атсу. Команда снялась с чемпионата, а игрокам стали срочно искать новые клубы. Лобжанидзе отправился в аренду в другой турецкий клуб, «Фатих Карагюмрюк», а с лета прошлого года переехал в МЛС, в «Атланту Юнайтед». Замечательное совпадение: Атланта — столица штата Джорджия. А Грузия по-английски — тоже Джорджия. Где еще мог оказаться Лобжанидзе в США, если не там? И для самой «Атланты» пригласить игрока из Грузии было остроумным решением.

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Оно оказалось и эффективным. В этом сезоне Саба с тремя голевыми передачами являлся лучшим ассистентом клуба, когда позавчера «Атланта» приехала в гости к лидеру чемпионата «Интер Майами». Казалось, все было ясно заранее. Судите сами: у команды Лео Месси, Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы была десятиматчевая беспроигрышная серия, а у ее соперника — такая же безвыигрышная. Хозяева шли на первом месте в Восточной конференции, гости — на 12-м в ней же. Какая тут интрига? Шансы у гостей могли быть только в том случае, если бы за несколько дней до отъезда лидеров на Кубок Америки главный тренер «Интера» Херардо Мартино оставил тех на скамейке. Однако этого не произошло — все до единого вышли с первых минут.

Но тем и прекрасен футбол, что споткнуться можно именно там, где меньше всего этого ждешь. И главным героем сенсации на стадионе в Форт-Лодердейле стал Лобжанидзе, несколькими днями ранее включенный в заявку сборной на первый, исторический для нее Евро-2024. Может, это его и вдохновило на первые голы в этом сезоне, проходящем в Америке по системе «весна-осень».

Играя на правом фланге атаки как раз против Жорди Альбы (но часто смещаясь в центр), нападающий «Атланты» двумя красивыми дальними ударами в обоих таймах сделал счет 0:2. Причем разными ногами!

В первом случае Саба в центре поля сыграл в «стенку» с партнером, прошел метров тридцать и с полукруга перед штрафной зарядил с правой в самую «девятку». А во втором, воспользовавшись забеганием партнера и отвлекшегося на него защитника, без помех сместился в центр и теперь уже с левой, с легким рикошетом от Альбы, закрутил в левый нижний угол. «Это время Сабы!» — вскричали американские комментаторы, и это было действительно время Сабы. Месси, тоже ударом издали, один мяч отыграл, но «Атланта» уже после замены Сабы забила третий и выиграла — 3:1.

Футболист «Атланты» Саба Лобжанидзе
Фото USA Today Sports

Мне удалось недолго пообщаться с героем матча и, надеюсь, будущим участником чемпионата Европы.

— Что это значит лично для вас — не просто выйти на поле против Месси, Суареса, Бускетса и Альбы, но и обыграть их, и забить этой команде два мяча, включая победный?

— Главное для меня — что мы выиграли. Конечно, я был очень рад забить, тем более в ворота команды, за которую играют такие великие футболисты. Но все равно нет ничего важнее трех очков, которые будут записаны в таблицу. Они нам сейчас очень нужны.

— Футболками с кем-то из них не поменялись после игры? Уж вы-то на такой обмен точно наработали.

— Нет.

— Вы играли на правом фланге против Жорди Альбы — и, получается, оказались сильнее такой звезды. Правый край ведь не ваша привычная позиция?

— Для меня нет проблемы, на каком краю играть — слева или справа. Обе эти позиции мне прекрасно знакомы.

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— Вы победили в гостях после долгой безвыигрышной серии, а ваш соперник, лидер чемпионата, проиграл после десяти матчей без поражений. Удивлены?

— Мы просто сделали свою работу. Конечно, знали, какая это хорошая команда и какой сейчас у нее период. Но вышли на поле, чтобы выиграть не зависимо ни от чего. И это произошло.

— В один день с вашими двумя голами в ворота «Интер Майами» важнейший гол забил ваш бывший одноклубник по «Хатайспору» марокканец Эль-Кааби — победный мяч «Фиорентине» за «Олимпиакос» в овертайме Лиги конференций.

— Счастлив за него и после своей игры написал ему сообщение с поздравлением!

— Где вы были в момент ужасного землетрясения в Хатае в феврале прошлого года, в котором погиб ваш одноклубник Кристиан Атсу?

— Это был страшный момент, который я не забуду никогда. Столько людей погибло... А был я там, в Хатае, дома. И успел выбежать на улицу, когда все началось...

Футболисты Тайриз Спайсер и Саба Лобжанидзе
Тайриз Спайсер и Саба Лобжанидзе.
Фото Global Look Press

— Через несколько дней вы уезжаете в расположение сборной Грузии. Были ли уверены, что Вилли Саньоль включит вас в окончательную заявку национальной команды на Евро?

— Все определяет главный тренер, и я готов к любому его решению (удивительно, почему Саба так сформулировал, учитывая, что объявленный Саньолем состав из 26 игроков, в который Лобжанидзе вошел, — окончательный, хотя формально в УЕФА он еще не отправлен. Видимо, из-за океана футболист еще не успел в этом разобраться. — Прим. И.Р.).

— Как думаете, дубль в ворота команды Месси повлияет на ваши позиции в сборной?

— Посмотрим. Сейчас на этот вопрос у меня нет ответа. Повторяю — готов ко всему.

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— Грузия впервые будет участвовать в крупнейшем международном турнире. Чего ждете от турнира вы?

— Хочу выйти из группы!

— В чем Саньоль сделал команду сильнее?

— Думаю, мы сейчас более сплочены. Все, кто выходит на поле, бьются друг за друга, за команду и за страну, отдаются на сто процентов. В этом мне видится самый большой прогресс. Конечно, он хороший тренер, отличный тактик. По всем этим причинам мы — на Евро!

— Кого можете назвать лидерами раздевалки?

— Каждого. У нас нет какого-то одного или двух человек, которые в этом плане явно выделяются.

Футболисты Саба Лобжанидзе и Людвиг Аугустинссон в матче между сборными Грузии и Швеции
Саба Лобжанидзе и Людвиг Аугустинссон.
Фото Global Look Press

— Насколько большую роль для Грузии и ее футбола сейчас играет Хвича Кварацхелия?

— Он — наша главная звезда. Великолепный игрок и человек. Хвича изумителен во всем!

— С учетом того, что МЛС продолжит проводить чемпионат во время Евро и Кубка Америки, «Атланта» легко отпустила вас в сборную?

— Да, для клуба это, может быть, непросто, но что тут можно сделать? Это чемпионат Европы, и это — выступление за мою страну! Посчитал, что, скорее всего, пропущу четыре игры «Атланты».

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— Можете сравнить уровень МЛС и высшего турецкого дивизиона, в котором несколько лет играли до США?

— МЛС — хорошая лига. И с темпом здесь все в порядке, а уж с прекрасными игроками — сами знаете. Могу сказать о ней только хорошее и не вижу смысла сравнивать ее с другими.

— Игрок из Джорджии, как переводится на английский Грузия, играет в штате Джорджия. По этому поводу в команде много шуток?

— Конечно, ха-ха!

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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