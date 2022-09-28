Мората оставил Роналду без «Финала четырех», 39-летний вратарь не пустил Украину в лигу А, гол Сперцяна не спас Армению от вылета

Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

Горячая развязка в Браге

Лига А

Напряжение — это лучшая характеристика игры соседей по Пиренейскому полуострову. В такой игре Португалия смотрелась мощнее, не собираясь делать ставку на устраивавшую ее ничью. Остановленный Унаи Симоном удар Диогу Жоты, выстрел Бруну Фернандеша в сантиметрах от верхнего угла — все было рядом. И показательно, что полузащитник «МЮ» в первом тайме создал больше опасных ситуаций, чем вся сборная Испании (3 против 2).

«Красная фурия» неприятно удивила, второй раз подряд ни разу не попав в створ за первые 45 минут. И это — при тотальном перевесе в контроле мяча! С такими показателями было сложно рассчитывать на победу над соперником, которого Испания в турнирных матчах не обыгрывала на его поле с 1934 года.

Только и вышедший на игру с синяком под глазом Криштиану Роналду по ходу второго тайма два своих шанса упустил, что гарантировало португальцам нервную концовку. Диогу Кошта до поры до времени выручал, однако давление гостей все же принесло результат, когда недавно дебютировавший в сборной Нико Уильямс сбросил мяч на пустые ворота Морате. Испания в «Финале четырех», а неудача Португалии означает, что у Лиги наций снова будет новый победитель.

Битва за выживание получалась зрелищной, а характер игры поменялся за пару минут. Швейцарцам было непросто, их спасали то перекладина, то голкипер Зоммер, а в итоге пришлось провести аналогию с эффектом разжавшейся пружины. Чехи словно впали в прострацию, когда Фройлер замкнул подачу Шачири, и минуту спустя гостей за грубую ошибку наказал Эмболо.

Однако перед уходом на перерыв Шик сократил отставание и гарантировал горячий второй тайм. Там два момента увеличить отрыв было у Эмболо — ему этого сделать не позволили, а Шик в итоге заработал пенальти. Так как форвард смазал подход к точке в прошлом туре, он уступил право на удар Соучеку, но и тот не справился с нервами, проиграв дуэль Зоммеру.

Швейцарский кипер, кажется, гипнотизирует пенальтистов. Как иначе объяснить тот факт, что в его ворота в сборной не забили пять 11-метровых подряд? До Соучека перед Зоммером по два раза спасовали Серхио Рамос и Жоржиньо. Да и в принципе удача любит вратаря Швейцарии, ведь в концовке мяч от штанги отлетел ему в руки. Хотя и ничья устроила бы сохранивших прописку в лиге А хозяев.

И В Н П М О 1. Испания 6 3 2 1 8-5 11 2. Португалия 6 3 1 2 11-3 10 3. Швейцария 6 3 0 3 6-9 9 4. Чехия 6 1 1 4 5-13 4

Шотландский характер

Лига В

Всего несколько дней назад эти команды уже встречались, и Шотландия выиграла с заметным преимуществом, захватив лидерство в группе. Она и в этот раз могла забить быстрый гол, только Лунин остановил удар Адамса, после чего британцам пришлось пережить несколько неприятных моментов. Таких, как промах Ярмоленко мимо открытого угла ворот и шанс, упущенный Довбиком.

Удар талантливого форварда остановил 39-летний Гордон, который был самой яркой фигурой проходившего в польском Кракове матча. Можно вспомнить эффектный бросок ветерана после атаки Мудрика и другие сейвы. И этого оказалось достаточно, чтобы выиграть у Украины путевку в лигу А.

Чуда не произошло, и Армения возвращается в лигу С. Но надо признать, что эта команда вылетела с высоко поднятой головой и едва не наказала Ирландию, которая при счете 2:0 слишком рано поверила в свою победу. Но сначала — вслед за попаданием в штангу — Дашян с подбора не оставил шансов вратарю, а ошибка опытного Хурихана обернулась классным обводящим ударом Сперцяна. Так, не нанеся за 70 минут ни одного удара в створ, гости выстрелили дуплетом за 87 секунд!

Вот был бы поворот, если бы вслед за хавбеком «Краснодара» отличился еще и Байрамян, однако футболист «Ростова» чуть-чуть не попал в дальний угол. А в концовке после вмешательства ВАР «парни в зеленом» получили право на оказавшийся победным пенальти. Это решение арбитра вызвало такой гнев проигравших, что из-за красных карточек матч не доиграли Дашян и Амбарцумян.

И В Н П М О 1. Шотландия 6 4 1 1 11-5 13 2. Украина 6 3 2 1 10-4 11 3. Ирландия 6 2 1 3 8-7 7 4. Армения 6 1 0 5 4-17 3

Не день скандинавов

Противостояние Норвегии и Сербии можно было рассматривать еще и как дуэль двух лучших снайперов в истории Лиги наций — Холанна и Митровича. И ведь скандинавский снайпер мог забить на первой же минуте, однако гостей спас вратарь. Хорош был и Нюланн, вытащивший из угла удар Влаховича, но что мог сделать вратарь, когда форвард «Ювентуса» с нескольких метров расстрелял ближний угол с передачи Костича?!

Еще один неотразимый удар Митровича, который забил 50-й гол за сборную, стал для Норвегии шоком. Несмотря на наличие отдельных звезд в лице Холанна и Эдегора, а также обилие молодых талантов, скандинавы никак не могут пробиться в элитное общество.

19-летний словенец Шешко — восходящая звезда европейского футбола, о которой после сентябрьских матчей Лиги наций узнало гораздо больше болельщиков. Этот форвард «Зальцбурга» ранее обеспечил результат против Норвегии, а теперь забил невероятно красивый гол в стиле Папена и ван Бастена. На счастье шведов, Ульсен не дал гостям развить успех, а к перерыву равновесие восстановилось после сольного прохода Форсберга. Только этого оказалось недостаточно, и провальное выступление скандинавов обернулось вылетом в третий по статусу дивизион.

И В Н П М О 1. Сербия 6 4 1 1 13-5 13 2. Норвегия 6 3 1 2 7-7 10 3. Словения 6 1 3 2 6-10 6 4. Швеция 6 1 1 4 7-11 4

Статистика дня

7-м футболистом, сыгравшим 100 матчей за сборную Швейцарии, стал защитник Родригес.

13 мячей забил за сборную Испании под началом Луиса Энрике нападающий Мората. Столько же голов за этот период на счету Феррана Торреса.

Календарь матчей Лиги наций, результаты, турнирные таблицы