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Сегодня, 17:26

Агент Азмуна: «Россия? У Сердара сейчас все отлично, все счастливы»

Камила Абдурахманова
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Футбольный агент Арманд Дурн рассказал о предложениях для 29-летнего иранского нападающего «Шабаб Аль-Ахли» Сердара Азмуна.

«Предложения из России? В данный момент у Сердара все складывается просто отлично, он прекрасно себя чувствует и делает на поле удивительные вещи. Все счастливы», — заявил Дурн «РБ Спорт».

В этом сезоне Азмун принял участие в 16 матчах за «Шабаб Аль-Ахли», забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 7,5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Сердар Азмун
ФК Шабаб Аль-Ахли
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