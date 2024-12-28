Агент Азмуна: «Россия? У Сердара сейчас все отлично, все счастливы»

Футбольный агент Арманд Дурн рассказал о предложениях для 29-летнего иранского нападающего «Шабаб Аль-Ахли» Сердара Азмуна.

«Предложения из России? В данный момент у Сердара все складывается просто отлично, он прекрасно себя чувствует и делает на поле удивительные вещи. Все счастливы», — заявил Дурн «РБ Спорт».

В этом сезоне Азмун принял участие в 16 матчах за «Шабаб Аль-Ахли», забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 7,5 миллионов евро.