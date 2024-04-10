Агент Малкома оценил шансы возвращения игрока в Россию

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, в комментарии для «СЭ» оценил вероятность возвращения бразильца в «Зенит».

«Какое должно поступить предложение, чтобы Малком вернулся в «Зенит»? В данный момент ему будет сложно вернуться. Но здесь речь идет о большой сумме. У «Зенита» есть возможность заплатить столько, но не думаю, что «Аль-Хиляль» продаст его», — сказал Гарсия «СЭ».

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019-го по июль 2023 года. Всего за петербургский клуб 27-летний футболист провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.