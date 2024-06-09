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Сегодня, 05:11

Агент Депая: «Переход летом в РПЛ? Было бы неожиданно, еще рано говорить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Себастьян Ледуре, представляющий интересы форварда «Атлетико» Мемфиса Депая, ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в клуб РПЛ.

«Возможен ли переход Депая летом в РПЛ? Честно говоря, это было бы неожиданно, так как ни один российский клуб не выходил на связь. Готов ли Мемфис рассматривать РПЛ? Еще рано говорить», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Контракт 30-летнего Депая с «Атлетико» заканчивается 30 июня 2024 года. В сезоне ла лиги-2023/24 голландец провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Мемфис Депай
ФК Атлетико
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