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Сегодня, 12:57

Агент Николсона исключил возвращение нападающего в «Спартак» зимой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Global Look Press
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Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, выступающего за французский «Клермон» на правах аренды, ответил на вопрос о возможном возвращении форварда в московский клуб зимой.

«Шамар останется в «Клермоне» до лета», — сказал Портега «СЭ».

26-летний Николсон перешел в «Спартак» в декабре 2021 года и заключил контракт с клубом до конца июня 2026 года. За красно-белых футболист сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

В сентябре 2023 форвард ушел в аренду в «Клермон». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В текущем сезоне ямайский футболист провел 12 матчей за французский клуб, забил один гол и отдал 2 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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