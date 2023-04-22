Агент Сафонов считает, что «Зенит» не сможет удержать легионеров от ухода летом

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил шансы «Зенита» удержать легионеров в летнее трансферное окно.

«Тяжело ли будет «Зениту» удержать Барриоса летом? Думаю, тяжело. Так же, как и Малкома, и Вендела, и Клаудиньо. Понятно, они стоят серьезных денег — просто так они не убегут бесплатно. Для игроков, конечно, немаловажно участие в еврокубках. Футбольный век короткий, а ждать пока это все уляжется…

Даже с учетом финансовых условий они их не удержат. Они уже поиграли по три-четыре года в «Зените»: стали чемпионами, выиграли здесь все что можно. Любому игроку хочется поиграть в Лиге Чемпионов, услышать гимн Лиги Чемпионов. Тем более, у кого-то из них есть мечта попасть в сборную. Я не думаю, что чемпионат России там кто-то смотрит. А чтобы играть в сборной, то надо блистать в серьезных европейских клубах», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

Ранее агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса затруднился ответить на вопрос о будущем колумбийца в Санкт-Петербурге.