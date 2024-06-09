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Сегодня, 02:15

Агент Жемалетдинова: «Рифат — талантливый и бесплатный футболист, но с ЦСКА переговоров не было»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев опроверг информацию СМИ о переговорах полузащитника Рифата Жемалетдинова с ЦСКА.

«Переговоры с ЦСКА по Жемалетдинову? Не слушайте никакую информацию. Все идет своим чередом до официального объявления какого-либо клуба. С ЦСКА по поводу Рифата переговоров не было. Возможен ли переход Жемалетдинова в ЦСКА? Почему бы и нет? Никогда нельзя зарекаться. Жемалетдинов — талантливый, сильный, русский и бесплатный футболист, в поиске. Что еще надо?» — приводит слова Шпинева Sport24.

27-летний Жемалетдинов по окончании сезона-2023/24 стал свободным агентом после ухода из «Локомотива», с которым у футболиста закончился контракт.

Источник: Sport24
Рифат Жемалетдинов
ФК ЦСКА (Москва)
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