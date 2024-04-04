«Ахмат» объявил об уходе Ромащенко

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко покинул команду, сообщает пресс-служба грозненцев.

50-летний специалист объявил о решении подать в отставку после поражения от «Оренбурга» в матче второго этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России и вылетел из турнира. Клуб принял отставку специалиста.

«Мы благодарим Мирослава Юрьевича за работу в клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере. Информация о том, кто будет готовить команду к предстоящей игре с «Локомотивом», будет объявлена дополнительно», — говорится в сообщении грозненцев.

Ромащенко возглавлял команду с августа прошлого года. Под его руководством «Ахмат» провел 23 матча, одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и уступил в 11 играх.

Ранее «СЭ» сообщал, что новым главным тренером «Ахмата» может стать Магомед Адиев, который сейчас возглавляет сборную Казахстана.