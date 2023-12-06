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Сегодня, 13:00

Акинфеев рассказал, почему он может удалиться из командного чата: «Блин, да дайте вы отдохнуть!»

Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, что может заставить его удалиться из командного чата.

«После выхода из отпуска у нас проходит медобследование в «Лужниках». Конечно, я по ним не особо скучаю в этот месяц, но всегда приятно увидеть своих друзей, своих одноклубников. Но когда заканчивается какая-то стадия чемпионата, я всегда говорю, что удаляюсь из группы. Чтобы вообще никого, никаких нафиг новостей и вас не было никого. Ну, это шутка, конечно. Я из группы один раз удалился, и то там было какое-то количество сообщений, когда мы уже в отпуск ушли. Я говорю: «Блин, да дайте вы отдохнуть! Мы только там два дня отдыхаем, а вы начинаете!» «Берите паспорта через месяц» и т. д. Вот эта вся информация — вот зачем она мне сейчас нужна?» — рассказал Игорь.

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод четвертый: детство, сборы, второй папа

6 декабря на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован четвертый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть четвертую серию

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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