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Сегодня, 17:10

Алдонин: «Нельзя говорить, что только Федотов виноват в последних результатах ЦСКА»

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил работу главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Концовка чемпионата на носу, поэтому тему с увольнением Федотова не хотелось бы поднимать. Хочется, чтобы ЦСКА сплотился. Еще можно подняться выше в турнирной таблице. Понятно, что место в тройке зависит теперь не только от результатов ЦСКА. Конечно, за результат отвечает тренерский штаб, но сейчас не надо делать какие-то выводы. С составом не всегда все удачно складывается, кто-то из лидеров получал травмы. Нельзя говорить, что Федотов во всем виноват», — сказал Алдонин «РБ Спорт».

В четверг, 25 апреля ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче перенесенного 21-го тура РПЛ — 0:0. Очная встреча между командами завершилась без забитых мячей впервые с 2003 года.

После 25 туров чемпионата России-2023/24 ЦСКА располагается на 7-й строчке в турнирной таблице с 38 очками.

Источник: РБ Спорт
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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