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Сегодня, 20:03

Мещеряков: «100 миллионов за Салтыкова? Нормальные и адекватные условия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о трансфере нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

10 января «Локомотив» объявил о подписании контракта с Салтыковым до 2028 года. Текущий сезон футболист будет доигрывать в аренде в «Крыльях». По данным СМИ, общая сумма трансфера составила около 100 миллионов рублей.

«Если «Локомотив» продолжает делать ставку на молодых, которые хорошо себя проявили во взрослом футболе, это нормальная история. Исходя из той информации, которая проходила в прессе, если она правдивая, то условия за трансфер абсолютно нормальные и адекватные», — приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
Никита Салтыков
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