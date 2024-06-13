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Сегодня, 14:40

Чернышов: «Видимо, Зайнутдинов уверен, что сможет быть игроком стартового состава «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова в «Зенит».

«Зенит» хочет иметь два состава игроков, чтобы если один выбывает, то его безболезненно мог заменить другой. Решение клуба вполне понятно, они хотят видеть в своем составе высококлассных футболистов. Если рассматривать этот переход со стороны футболиста, важную роль будут играть финансовые условия. Они, наверное, будут лучше, чем то, что у него есть на сейчас. Иначе нет смысла менять один клуб на другой. Видимо, футболист уверен в своих силах и в том, что он сумеет быть игроком стартового состава», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

Ранее издание Sabah Spor сообщило, что петербургский клуб заплатит «Бешикташу» 23,5 миллиона евро за Жедсона Фернандеша и Зайнутдинова.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Чернышов
Бактиер Зайнутдинов
ФК Зенит
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