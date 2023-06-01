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Сегодня, 16:28

Бабаев рассказал, сколько получал ЦСКА за участие в еврокубках

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ», сколько получал московский клуб за участие в еврокубках.

«Участие российских футбольных клубов в европейских турнирах выделяло существенную часть бюджета. Например, ЦСКА регулярно участвовал в Лиге чемпионов, где выплачивается, как минимум, 25 миллионов евро только за участие. Это достаточно существенная часть бюджета», — сказал Бабаев «СЭ».

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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