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Сегодня, 21:17

Борис Рапопорт: «Шунин пробивался в стартовый состав «Динамо» за счет трудолюбия и самоотдачи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал тот факт, что голкипер «Динамо» Антон Шунин догнал Льва Яшина по количеству матчей, проведенных за клуб.

Игра против «Зенита» (1:0) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубке России стала для Шунина 358-й в составе бело-голубых.

«Я времена Яшина прекрасно помню, сам оттуда. Тут дело даже не в количестве матчей. Шунин попадал за это время под серьезную конкуренцию в «Динамо» — то Березовский, то Габулов. Но показал свой характер. У него и сейчас непростая ситуация: в тех матчах, где за «Динамо» играл Лещук, он выглядел неплохо. Поэтому Шунин пробивался в стартовый состав, за счет трудолюбия и самоотдачи — это надо отметить. То, что у него хорошие данные для вратаря, бесспорно. Но нужно было показывать качество на поле, чтобы провести за клуб такое количество игр», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Антон Шунин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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