Мещеряков считает, что для продолжения карьеры Дзюбе нужно уделять много времени поддержанию формы

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался об уходе 35-летнего нападающего Артема Дзюбы.

«Любой игрок был полезен «Локомотиву». В конце сезона он меньше выходил на поле, но до этого Артем точно приносил пользу клубу. Дзюба сам решит, что делать дальше. Если он готов тратить существенную часть жизни на поддержание своей формы, то он будет играть дальше и помогать новой команде. Если не готов, то он точно найдет себя в новом поприще», — сказал Мещеряков Metaratings.ru.

Дзюба выступал за московский клуб с февраля 2023 года. На счету нападающего 12 голов и девять результативных передач в 39 матчах.