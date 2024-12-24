Чанов считает, что никакой зависимости от Акинфеева у ЦСКА нет

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал об игре голкипера армейцев Игоря Акинфеева в первой части сезона РПЛ.

«Акинфеев не дает усомниться в его уровне. На мой взгляд, он входит в тройку лучших вратарей чемпионата на сегодняшний день. В первой части сезона Игорь это в очередной раз доказал. Если бы не Акинфеев, то ЦСКА недосчитался бы еще большего количества очков. Поэтому к его игре вопросов нет.

Есть ли у ЦСКА зависимость от Акинфеева? Знаете, здесь момент уходящего и приходящего. Своими выступлениями Акинфеев показывает, что играет он не потому, что коллективу нужен дядька, а потому, что он в полном порядке. Спорт — это конкуренция. Поэтому вратари, которые приходят в основную команду, должны быть лучше Игоря. Если они его переиграют, то вопросов не будет. Поэтому никакой зависимости от Акинфеева у ЦСКА нет», — сказал Чанов Legalbet.ru.

В мае этого года 38-летний Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА до лета 2026 года. Он является воспитанником армейского клуба и выступает за него уже 21 сезон.

В текущем сезоне Акинфеев принял участие в 17 матчах ЦСКА, пропустив при этом 14 голов и 7 раз сыграв на ноль.