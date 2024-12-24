Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:27

Чанов считает, что никакой зависимости от Акинфеева у ЦСКА нет

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал об игре голкипера армейцев Игоря Акинфеева в первой части сезона РПЛ.

«Акинфеев не дает усомниться в его уровне. На мой взгляд, он входит в тройку лучших вратарей чемпионата на сегодняшний день. В первой части сезона Игорь это в очередной раз доказал. Если бы не Акинфеев, то ЦСКА недосчитался бы еще большего количества очков. Поэтому к его игре вопросов нет.

Есть ли у ЦСКА зависимость от Акинфеева? Знаете, здесь момент уходящего и приходящего. Своими выступлениями Акинфеев показывает, что играет он не потому, что коллективу нужен дядька, а потому, что он в полном порядке. Спорт — это конкуренция. Поэтому вратари, которые приходят в основную команду, должны быть лучше Игоря. Если они его переиграют, то вопросов не будет. Поэтому никакой зависимости от Акинфеева у ЦСКА нет», — сказал Чанов Legalbet.ru.

В мае этого года 38-летний Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА до лета 2026 года. Он является воспитанником армейского клуба и выступает за него уже 21 сезон.

В текущем сезоне Акинфеев принял участие в 17 матчах ЦСКА, пропустив при этом 14 голов и 7 раз сыграв на ноль.

Источник: Legalbet.ru
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Станислав Черчесов близок к увольнению из сборной Казахстана
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
Жираф Самсон появится в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучела
Житель Чебоксар задержан за оправдание теракта в «Крокусе»
Михаэль Шумахер впервые станет дедушкой
Сегодня
Вчера
Неделя