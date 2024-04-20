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Сегодня, 21:26

Черевченко: «Для любого тренера очень важно иметь в составе таких футболистов, как Файзуллаев»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Черевченко объяснил, почему сборной Узбекистана было важно заявить на молодежный Кубок Азии полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«То, что Узбекистану удалось договориться с ЦСКА по Файзуллаеву — это большое преимущество. Он — один из лидеров ЦСКА, закрепился в основном составе сборной Узбекистана. Для любого тренера иметь в составе таких футболистов — очень важно. Этот турнир очень важен и для Узбекистана, и для Таджикистана, потому что разыгрываются слоты на Олимпийские игры», — цитирует Черевченко Metaratings.ru.

Файзуллаев перешел в ЦСКА летом 2023 года. За московскую команду 20-летний футболист провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 11 результативных передач. На Кубке Азии полузащитник сыграл за национальную сборную Узбекистана пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

Источник: Metaratings.ru.
Игорь Черевченко
Сборная Узбекистана по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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